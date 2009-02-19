Настроить сервер

Настройка сервера/ПОЗакрытнет заявок65 просмотров
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Сейчас нужно удалить 1 строчку с файла на сервере через ssh наверно.

настроить модуль rewrite а так архиваторы.

15 лет назад
Ficd
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
37 отзывов(-2)