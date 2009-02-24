Вопрос по SQL 2000

Настройка сервера/ПОЗавершен2 заявки193 просмотра
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Есть вопрос по созданию серверов в MS SQL 2000, знающему человеку, я думаю, вопрос на пару минут. За отзыв =)

icq 319-234-181

15 лет назад
N3K
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
djDeff
Максим 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$1
1 день
Быстро уловил суть проблемы и нашел пути решения, обьяснил все достаточно доступно. Приятно сотрудничать, специалист своего дела.