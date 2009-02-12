Перенос сайтов с одного на др. сервер(isp manager)

$250
Настройка сервера/ПОЗакрыт13 заявок212 просмотров
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Здравствуйте, требуется срочный перенос сайтов и пользователей с одного сервера на другой.

Стоит isp manager. Сайтов около 100, нужно чтобы это все было на новом серваке как можно скорее (1 день)

15 лет назад
keria
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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