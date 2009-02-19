Настроить почтовый сервер на Linux

$50
Настройка сервера/ПОЗавершен4 заявки212 просмотров
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Есть VPS hosting с OS Ubuntu на котором установлены Apache, PHP, PostgreSQL, sendmail и запущен рабочий сервер, который в частности, при регистрации пользователя отправляет ему емейл сообщения через sendmail. Сервер привязан к домену (назовем его domain.ru).

В DNS прописана запись MX на mail.domain.ru (по крайней мере я так считаю), но почту на domain.ru я не использую.

Нужно настроить почтовый сервер так что бы к нему можно было достучаться а) через оутлук POP3/SMTP, б) через WEB-interface и отправлять/получать емейлы и завести 5 почтовых ящиков.

Так же нужно прислать краткий документ с :

1. всеми сделанными изменениями на сервере

2. историей всех выполненных команд

3. Howto как заводить новые емейл аккаунты на сервере.

Но самое главное это ничего на сервере не сломать

Linux
15 лет назад
wdevsv
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
andamasov
Юрий 
38 летИспания
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва
15 лет назад
$50
1 день
Юрий предложил другой вариант - использовать службы Google. В итоге я сам все настроил за пол часа и получил почту даже лучше чем хотел, к тому же, как заметил Юрий, на мой хостинг не будет из-за почты дополнительной нагрузки. Настройка заключалась в измененнии MX записей с моего домена на гугл, а так же в гугле немного пощелкать мышкой. Подвожу итог 1. Google рулит - отличный, очень удобный и бесплатный для небольших компаний сервис, избавляет от многих часов администраторской работы и, надеюсь, в итоге предоставляет более надежную почту, чем это сделал бы администратор. Рекомендую. 2. Юрий рулит - если Вам нужно сделать почту для сотрудников Вашей компании в Вашем домене (например, [email protected], [email protected] и. т. д.) и Вам не очень понятна техническая инофрмация в данном сообщении, обращайтесь к Юрию, он Вам все быстро и в лучшем виде сделает.