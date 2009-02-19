Настроить почтовый сервер на Linux

Есть вопрос по созданию серверов в MS SQL 2000, знающему человеку, я думаю, вопрос на пару минут. За отзыв =) icq 319-234-181
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Есть VPS hosting с OS Ubuntu на котором установлены Apache, PHP, PostgreSQL, sendmail и запущен рабочий сервер, который в частности, при регистрации пользователя отправляет ему емейл сообщения через sendmail. Сервер привязан к домену (назовем его domain.ru).
В DNS прописана запись MX на mail.domain.ru (по крайней мере я так считаю), но почту на domain.ru я не использую.
Нужно настроить почтовый сервер так что бы к нему можно было достучаться а) через оутлук POP3/SMTP, б) через WEB-interface и отправлять/получать емейлы и завести 5 почтовых ящиков.
Так же нужно прислать краткий документ с :
1. всеми сделанными изменениями на сервере
2. историей всех выполненных команд
3. Howto как заводить новые емейл аккаунты на сервере.
Но самое главное это ничего на сервере не сломать
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