Настроить почтовый сервер на Linux

Есть VPS hosting с OS Ubuntu на котором установлены Apache, PHP, PostgreSQL, sendmail и запущен рабочий сервер, который в частности, при регистрации пользователя отправляет ему емейл сообщения через sendmail. Сервер привязан к домену (назовем его domain.ru).

В DNS прописана запись MX на mail.domain.ru (по крайней мере я так считаю), но почту на domain.ru я не использую.

Нужно настроить почтовый сервер так что бы к нему можно было достучаться а) через оутлук POP3/SMTP, б) через WEB-interface и отправлять/получать емейлы и завести 5 почтовых ящиков.

Так же нужно прислать краткий документ с :

1. всеми сделанными изменениями на сервере

2. историей всех выполненных команд

3. Howto как заводить новые емейл аккаунты на сервере.

Но самое главное это ничего на сервере не сломать