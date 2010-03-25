Установить php-ffmpeg с классом animated_gif

0.6.0 версия встает без проблем. Но в ней нет поддержки класса для работы с анимированными gif. Более старую версию (0.5.3.1) поставить не получилось из-за ошибок при компиляции. То есть требуется установить (или дать инструкции) рабочую версию 0.5.3.1.