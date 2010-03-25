Установить php-ffmpeg с классом animated_gif

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт6 заявок130 просмотров

0.6.0 версия встает без проблем. Но в ней нет поддержки класса для работы с анимированными gif. Более старую версию (0.5.3.1) поставить не получилось из-за ошибок при компиляции. То есть требуется установить (или дать инструкции) рабочую версию 0.5.3.1.

PHP
15 лет назад
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Нет заявок фрилансеров

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