Помощь при переходе с Windows на Unix

Необходимо создать (либо взять готовую и допилить напильником) сборку Unix'подобной системы состоящей из бесплатных компонентов.

Сборка должна включать в себя:

1. Руссификация установленых пакетов

2. Open Office, 7-zip, Mozilla Thunderbird, PDF-читалка, RDP-клиент.

3. Коректная работа с принт-серверами (пока в основном используем DIR-120 исключительно в качестве принт-сервера и свитча :-))

4. Исходя из пункта 2, 3 выкинуть все не нужные модули и программы, для облегчения дистрибутива.

5. Корректная работа с сетью в том числе WiFi (все настройки будем задавать ручками, в домен вводить не будем)

6. Обновление через внутренний репозиторий

Перегоняли много разных дистрибутивов, пока остановились на Ubuntu 9.10, но допиливать её до наших нужд нет ни времени не желания, поэтому готовы рассмотреть практически любые варианты.

Также необходимы консультации по поднятию своего репозитория.

Суть задачи следующая:

наша компания переходит с Windows на бесплатные OS.

Есть два сервера на базе Windows 2003 Server, один из них будет использоваться как контроллер домена, SQL-сервер (для баз 1С), сервер Консультант-Плюс, и т.д.

Второй, более мощный, будет использоваться как сервер терминалов.

Интернет будет раздаваться pfSense, файло-помойка, резервирование на базе FreeNAS.

Некоторые машины останутся на Windows, все остальные будут крутится на Unix, большая часть из Unix-машин будет иметь доступ к терминалу (в перспективе, все Unix-машины будут работать исключительно в терминалах, но всё зависит от возможностей терминального сервера, вытянет ли он такую нагрузку)

Так как некоторые машины используются исключительно в качестве "печатных", связки Unix + Open Office им вполне хватит, и смысла им давать доступ на терминалы не будет.

На терминале будут клиенты 1С, Консультант и некоторые наши специфические программы, которые не дают сильной нагрузки. Завязываться с Wine не хотим, т.к. и без него пока хватает головной боли, тем более когда есть выход в виде терминалов.

Если кто-то сможет предложить другое видение построения структуры, рады будем выслушать, а при хорошей идее, соответственно, реализовать и вознаградить.

Оплата через Webmoney или Яндекс.Деньги после завершения Вашей работы.

Бюджет не большой, т.к. задача не сложная. При высказывании интересной идеи, вопросы по оплате обсуждаемы.

Пока отталкиваемся от задачи максимально мягко пересадить пользователей на Unix-системы, всё что описано выше - это как мы видим решение задачи, но как я уже писал выше, решение не окончательное и мы готовы рассмотреть другие варианты.

Большая просьба предложения оставлять здесь, а в личку писать только вопросы, либо идеи.

Предпочтение отдадим человеку с положительными отзывами и написавшему развернутое предложение.

Всвязи с частыми вопросами:

1. Нужен не LiveCD, а именно корпоративный дистрибутив, который будет ставится на наши офисные компьютеры.

2. Обычные дистрибутивы не устраивают именно наличием большого количества абсолютно не нужных программ (в рамках наших задач) и модулей.

P.S.

Чтобы было более понятно:

В офисе порядка 100 машин, около 10 из них останутся на Windows XP Prof

Есть два сервера:

1. 2 x Xeon 3.0 Ghz / 2 Gb / 2 x SCSI 36Gb / 1 x SCSI 73Gb

2. 2 x Xeon E5504 / 12 Gb / 6 x SAS 73Gb

Офисные машины:

Почти все на Intel'ах, не ниже Celeron 1,8 / 1Gb

Есть несколько машин на AMD + nForce

Отдельная машина для pfSense и отдельная машина для FreeNAS

Принтеры:

Canon LBP 1120, 2900

HP LaserJet 1005, 1100, 1020, 1300, 2035

HP Color LaserJet 1600

Samsung ML-1250

Xerox Phaser 3200

Ricoh Aficio 7500

Kyocera FX-1118MFP

Epson Aculaser 1100

Panasonic KXMB-773RU