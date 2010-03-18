Настройка ServiceDesk + OpCom от ZOHO

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт2 заявки129 просмотров

Разработка концепции, настройка ПО, подготовка инструкций для каждой роли.

В предложении жду общее видение, опыт работ, время и цены.

15 лет назад
Prospector
Андрей 
50 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров