Здравствуйте. Необходимо выбрать и установить тикет-систему или live-chat на сайте. Выбор сделать исходя из следующих потребностей: - легко отслеживать переписку с пользователем; - возможная легкая интеграция с ...
Удаленное администрирование
Требуется удаленная настройка локальной сети - 2 сервера Server2003 12-15 клиентов XP, настройка серверов, установка domain control и настройка работы почтового сервера.
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