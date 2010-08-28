Удаленное администрирование

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен13 заявок437 просмотров

Требуется удаленная настройка локальной сети - 2 сервера Server2003 12-15 клиентов XP, настройка серверов, установка domain control и настройка работы почтового сервера.

15 лет назад
pauto1
48 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

shef6
44 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$200
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

shef6
44 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
15 лет назад