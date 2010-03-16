Настройка программы EPochta на 4G интернете (Yota)

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Закрыт2 заявки140 просмотров

Добрый день.

Нужна помощь в настройке программы EPochta Mailer на 4G интернете (Yota).

Суть проблемы: письма не отправляются, скорее всего, в виду отсутствия у провайдера smtp сервера.

Просьба обращаться со своими предложениями на почту [email protected], либо по телефону 8-926-185-83-64

SMTP
15 лет назад
maratdvd
Марат 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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