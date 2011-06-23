Тикет система или Live-chat для сайта

Здравствуйте.

Необходимо выбрать и установить тикет-систему или live-chat на сайте.

Выбор сделать исходя из следующих потребностей:

- легко отслеживать переписку с пользователем;

- возможная легкая интеграция с самописной CMS;

- возможность отправки сообщения на email и авто перевод письма в тикет;

- мультиязычность системы;

- возможность создавать несколько отделов, которые бы отвечали на определенный круг вопросов (информация, поддержка и т.п.) - многопользовательский режим;

- возможность отслеживать переписку всех отделов с пользователями, тем самым смотреть на уровень ответов;

- ограничение прав для операторов (чтобы невозможно было удалить ответы, которые они дали пользователям; просматривать ответы других операторов и т.д.)

- легкая отправка сообщения в тикет, желательно без регистрации в системе. Необходимые поля: email, login, список услуг (в котором пользователь должен выбрать по какой теме он обращается), тема сообщения, сам текст.

- установка системы на субдомен;

- редактируемые шаблоны отправки информационных сообщений о получении сообщения (возможность отключния данных уведомлений);

- возможность создания готовых шаблонов на разных языках (примерно как в TheBat, чтобы можно было вставить готовый ответ и дописать свой еще);

- отсутствие спама в тикетах, защита от него.

Может я еще что-то забыл. Но в целом думаю понятно, что мне нужно.

Условия: сервер на CentOs, чтобы система минимально сьедала ресурсов. Примерный объем обращений в день около 10 или 20 пользователей. За день количество сообщений максимально до 50.

На данный момент думаю что live chat и тикеты почти то же самое, так как в live chat можно также послать сообщение, если оператор в оффлайн. Если есть разница - подскажите.

Выбор исполнителя будет сделан исходя из опыта, наличия портфолио и цены.

НЕ пишите в личные сообщения.

Сразу выставляйте сроки и цену!

Без этого - рассматриваться заявки не будут!