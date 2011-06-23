Добрый день. Нужна помощь в настройке программы EPochta Mailer на 4G интернете (Yota). Суть проблемы: письма не отправляются, скорее всего, в виду отсутствия у провайдера smtp сервера. Просьба обращаться со своими предложениями ...
Тикет система или Live-chat для сайта
Здравствуйте.
Необходимо выбрать и установить тикет-систему или live-chat на сайте.
Выбор сделать исходя из следующих потребностей:
- легко отслеживать переписку с пользователем;
- возможная легкая интеграция с самописной CMS;
- возможность отправки сообщения на email и авто перевод письма в тикет;
- мультиязычность системы;
- возможность создавать несколько отделов, которые бы отвечали на определенный круг вопросов (информация, поддержка и т.п.) - многопользовательский режим;
- возможность отслеживать переписку всех отделов с пользователями, тем самым смотреть на уровень ответов;
- ограничение прав для операторов (чтобы невозможно было удалить ответы, которые они дали пользователям; просматривать ответы других операторов и т.д.)
- легкая отправка сообщения в тикет, желательно без регистрации в системе. Необходимые поля: email, login, список услуг (в котором пользователь должен выбрать по какой теме он обращается), тема сообщения, сам текст.
- установка системы на субдомен;
- редактируемые шаблоны отправки информационных сообщений о получении сообщения (возможность отключния данных уведомлений);
- возможность создания готовых шаблонов на разных языках (примерно как в TheBat, чтобы можно было вставить готовый ответ и дописать свой еще);
- отсутствие спама в тикетах, защита от него.
Может я еще что-то забыл. Но в целом думаю понятно, что мне нужно.
Условия: сервер на CentOs, чтобы система минимально сьедала ресурсов. Примерный объем обращений в день около 10 или 20 пользователей. За день количество сообщений максимально до 50.
На данный момент думаю что live chat и тикеты почти то же самое, так как в live chat можно также послать сообщение, если оператор в оффлайн. Если есть разница - подскажите.
Выбор исполнителя будет сделан исходя из опыта, наличия портфолио и цены.
НЕ пишите в личные сообщения.
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Без этого - рассматриваться заявки не будут!
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