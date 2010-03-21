Настроить ключ 1С

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Закрытнет заявок113 просмотров

Не работает ключ на 5 пользователей (windows 2003) 1C 8.1, работает только локально

обращаться желательно в аську (8313931)

15 лет назад
kmukhamet
Кайрат 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров