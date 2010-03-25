Память для процесса

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Завершен3 заявки171 просмотр

Имею сервер ВДС, там запускаю процесс яву , и пишет что нехватает памяти которую выделяет сервер для явы машины

на сервере 2500мб

в putty процесс кушает всего 10%

то есть задача сделать чтобы процесс явы при запуске использовал все ресурсы сервера

прошу отписываться только людям с опытом работы

15 лет назад
Skyler-ExLy
Скайлер 
34 года
16 лет в сервисе
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14 лет назад
5 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

rwl
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов(-1)
15 лет назад
$50
1 день
Человек сделал все то что я просил, понял с полу слова! очень помог, спасибо!!!
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rwl
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов(-1)
15 лет назад