Русифицировать, настроить trac

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт2 заявки140 просмотров

-добавить веб-интерфейс управления правами пользователей

-сделать выподающим список назначения задания

-добавить ленту новостей

-сделать "клиентскую" версию

15 лет назад
dsryazan
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров