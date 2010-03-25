Виртуальный сервер для Bitrix

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт2 заявки132 просмотра

Требуется настроить сабх для работы CMS Bitrix (Веб сервер и прочее). Кто для Bitrix не настраивал - просьба не беспокоить. Результатат работы - виртуальная машина для XEN. Операционная система виртуальной машины - openSUSE 11.2. Прямую сборку из исходников не использовать, все должно быть через RPM. Репозитарии настроены.

Для тестирования могу предоставить проект на Bitrix.

Срок исполнения проекта -1 день

15 лет назад
dimedrol2
Дмитрий 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Invint
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

Invint
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад

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