Имею сервер ВДС, там запускаю процесс яву , и пишет что нехватает памяти которую выделяет сервер для явы машины на сервере 2500мб в putty процесс кушает всего 10% то есть ...
Виртуальный сервер для Bitrix
Требуется настроить сабх для работы CMS Bitrix (Веб сервер и прочее). Кто для Bitrix не настраивал - просьба не беспокоить. Результатат работы - виртуальная машина для XEN. Операционная система виртуальной машины - openSUSE 11.2. Прямую сборку из исходников не использовать, все должно быть через RPM. Репозитарии настроены.
Для тестирования могу предоставить проект на Bitrix.
Срок исполнения проекта -1 день
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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