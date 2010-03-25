Виртуальный сервер для Bitrix

Требуется настроить сабх для работы CMS Bitrix (Веб сервер и прочее). Кто для Bitrix не настраивал - просьба не беспокоить. Результатат работы - виртуальная машина для XEN. Операционная система виртуальной машины - openSUSE 11.2. Прямую сборку из исходников не использовать, все должно быть через RPM. Репозитарии настроены.

Для тестирования могу предоставить проект на Bitrix.

Срок исполнения проекта -1 день