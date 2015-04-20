Нейминг для зарубежного фитнес-портала (магазина)

  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Закрыт18 заявок270 просмотров

Создается зарубежный фитнес портал, основное назначение - магазин, продажа товаров.

Тематики: одежда для фитнеса, спортивные товары, товары для йоги, товары для пол денс.

Не стоит делать акцент на каком-либо одном направлении, то есть название типа yogashop принято не будет.

Также не принимаются очень длинные названия по типу fitnesswaystolife.

Основное условие - домен .com должен быть свободен.

10 лет назад
fox1906
32 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров