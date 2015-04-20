Придумать название для интернет-магазина косметики

# 1 — $ 30

Придумать название для интернет-магазина Натуральной чешской косметики cz-kosmetika.ru

Нужно, чтобы название ассоциировалось с чем-то натуральным, природным, возможно лечебным. Очень желательно чтобы в названии присутствовали слова или корни слов: чешский, карловарский, карловы вары, богемия или юбые другие, связанные с Чехией.

Желательно на русском, но можно и на латинском, а в идеале одинаково понятный и русскими и латинским буквами.

В последствии на основании названия будет разработан логотип, поэтому идеи по логотипу тоже приветствуются.