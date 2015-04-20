Придумать название для интернет-магазина косметики

$30
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Закрыт49 заявок1503 просмотра
#1$30

Придумать название для интернет-магазина Натуральной чешской косметики cz-kosmetika.ru

Нужно, чтобы название ассоциировалось с чем-то натуральным, природным, возможно лечебным. Очень желательно чтобы в названии присутствовали слова или корни слов: чешский, карловарский, карловы вары, богемия или юбые другие, связанные с Чехией.

Желательно на русском, но можно и на латинском, а в идеале одинаково понятный и русскими и латинским буквами.

В последствии на основании названия будет разработан логотип, поэтому идеи по логотипу тоже приветствуются.

10 лет назад
Annel
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

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