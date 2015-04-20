Придумать название и логотип для интернет-магазина косметики

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Закрыт26 заявок899 просмотров

Нужно придумать название и разработать логотип для интернет-магазина Натуральной чешской косметики, косметики из Карловых Вар. Адрес сайта в приложении.

10 лет назад
Annel
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров