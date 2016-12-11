Господа, помогите придумать название домена латинскими буквами для некоммерческого стартапа. Название: 1) не должно иметь какого-то значения, как Instagram, Google и т.п. 2) не должно содержать букв, которые надо объяснять как пишутся, услышал - написал. 3) должно легко восприниматься ...
Нейминг магазина профессиональной косметики для визажистов
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