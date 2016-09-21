Уникальное название домена, свободное во всех зонах.

# 1 — $ 4

Господа, помогите придумать название домена латинскими буквами для некоммерческого стартапа.

Название:

1) не должно иметь какого-то значения, как Instagram, Google и т.п.

2) не должно содержать букв, которые надо объяснять как пишутся, услышал - написал.

3) должно легко восприниматься на слух и запоминаться.

Знаю, что сумма символическая, но пока никаких спонсоров и инвесторов нет.

PS: не нужно связывать названия со словом старт и моей фамилией.

ЗЫ: Осталась неделя, но ничего подходящего нет, поэтому давайте обозначим тему "Социальная сеть, посвященная семье", хотя это скорее всего ещё больше все испортит, т.к. заклинит фантазию на family, kin и т.п.