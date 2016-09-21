Подобрать варианты доменных имён для нового интернет магазина запасных частей для автомобилей [b]среди занятых доменов, но выставленных владельцем на продажу[/b]. Требования к доменному имени: [list=1][*]легко произносится и однозначно воспринимается на слух, желательно без ch, shz, ph и и.п.[*]легко запоминается,[*]может быть неологизмом ...
Уникальное название домена, свободное во всех зонах.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Господа, помогите придумать название домена латинскими буквами для некоммерческого стартапа.
Название:
1) не должно иметь какого-то значения, как Instagram, Google и т.п.
2) не должно содержать букв, которые надо объяснять как пишутся, услышал - написал.
3) должно легко восприниматься на слух и запоминаться.
Знаю, что сумма символическая, но пока никаких спонсоров и инвесторов нет.
PS: не нужно связывать названия со словом старт и моей фамилией.
ЗЫ: Осталась неделя, но ничего подходящего нет, поэтому давайте обозначим тему "Социальная сеть, посвященная семье", хотя это скорее всего ещё больше все испортит, т.к. заклинит фантазию на family, kin и т.п.
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