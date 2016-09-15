Нейминг образовательного проекта онлайн

1-2 поста в день. Они должны быть совершенно о другом, но должны вызвать четкое желание запросить контакты того что рекламируется. Подробности в лс, исполнителю. У вас должен быть подобный опыт. Писать с ценой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется изобрести нормальное название для компании-обучающего центра онлайн для учителей и репетиторов
Одно слово. Короткое. Предпочтительно 5-7 символов.
Важно придумать название и домен. Домен должен быть свободен, предпочтительно ru, точно не РФ, никаких тире. Слово должно одинаково хорошо читаться на латинице и русском. Слово не обязательно должно существовать в словаре. Отсутствие проблем с транскрипцией (эстимейт, эйдженси, эдоуби и тд.) и диктовкой - чтобы не было разночтений. Т.е. чтобы сказать бабушке - и она поняла как это набрать латиницей в браузере
Отсутствие "спотыкающихся" слогов, нескольких согласных или парных гласных подряд. Название не должно быть аббревиатурой и не должно содержать слово «репетитор», repetitor и подобных (ибо в этой среде такие названия имеют отношение к тематичному порталу «ваш репетитор» и подобным)
О компании:
Это новое направление бизнеса очень крутого преподавателя по подготовки к ЕГЭ по математике для школьников. (сайт http://ege-study.ru )Теперь она будет учить репетиторов и учителей, как учить школьников, чтобы они сдавали ЕГЭ на 100 баллов и пр. Учить, как учить. Обучение будет идти не только по ЕГЭ, но и по дополнительным техникам для учителей и репетиторов, помогающих как в обучении, так и в продажах своих услуг, правильному общению с родителями, мотивации учеников на учебу и подобное.
По этому слово ЕГЭ в домене и названии так же важно избегать!
Один из прямых конкурентов, чье название так же нравится – Фоксфорд ( http://foxford.ru )
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