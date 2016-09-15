Ищу спеца по вирусной рекламе

Необходимо придумать уникальное и запоминающееся название интернет - магазина по продаже сантехники (смесители, раковины, ванны и Т.Д.) из двух слов. Ассортимент продукции здесь [url=http://www.st-opt.ru/]http://www.st-opt.ru/[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1-2 поста в день.
Они должны быть совершенно о другом, но должны вызвать четкое желание запросить контакты того что рекламируется. Подробности в лс, исполнителю. У вас должен быть подобный опыт. Писать с ценой.
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