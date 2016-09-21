Добрый день! Выбираем название сервиса, которое также будет доменом. И эффектный слоган. Новая организация планирует заниматься ремонтами. Объекты - квартиры и дома. Делаем упор на качество и гарантии. Строгий отбор бригад, постоянный контроль за ходом работ, регулярные отчеты, ...
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Необходимо придумать уникальное и запоминающееся название интернет - магазина по продаже сантехники (смесители, раковины, ванны и Т.Д.) из двух слов. Ассортимент
продукции здесь http://www.st-opt.ru/
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