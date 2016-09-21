Название интернет - магазина по продаже сантехники.

Нейминг и СлоганыЗавершен9 заявок318 просмотров
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Необходимо придумать уникальное и  запоминающееся  название  интернет - магазина по продаже сантехники (смесители, раковины, ванны и Т.Д.) из двух слов. Ассортимент

продукции здесь  http://www.st-opt.ru/

7 лет назад
rinatcom
Ринат 
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
art-ground_com
Сергей 
34 годаШри-Ланка
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$10
1 день
Сергей, спасибо за работу! Все было выполнено оперативно и качественно! Буду обращаться еще и всем советую!!!
Четкое задание, своевременная оплата. Рекомендую!
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