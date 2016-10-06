Подобрать варианты доменов на продажу для магазина автозапчастей

$30
Нейминг и СлоганыЗавершен18 заявок446 просмотров
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#1$30

Подобрать варианты доменных имён для нового интернет магазина запасных частей для автомобилей среди занятых доменов, но выставленных владельцем на продажу.

Требования к доменному имени:

  • легко произносится и однозначно воспринимается на слух, желательно без ch, shz, ph и и.п.
  • легко запоминается,
  • может быть неологизмом (например, avito),
  • может содержать привязку к тематике (например, parts),
  • допускается образность и ассоциации с бизнесом запасных частей,
  • не должно иметь кривотолков и некорректных ассоциаций в русском языке,
  • не желательно совпадение с раскрученными сайтами в других доменных зонах,
  • домен в зоне .RU не свободен, но выставлен хозяином на продажу,
  • состоит не более чем из 7 букв (более короткое в приоритете),
  • не содержит цифры и специальные символы (-,_).
7 лет назад
alexeyzykov
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Победитель конкурса
Ya_pisaka
Елена 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
13 часов назад
7 лет назад
#1
Благодарю за хорошие варианты доменов!
Спасибо за прекрасную возможность "размять" мозги :)
Заявки фрилансеров
Ya_pisaka
Елена 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
13 часов назад
7 лет назад
#1
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Нейминг и Слоганы
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