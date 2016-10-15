Придумать название для пикап тренинга

Необходимо придумать название для магазина автозапчастей и аксессуаров, и соответствующий названию свободный домен в зоне *.ru (без тире и цифр). Название должно иметь четкое произношение, чтобы любой человек (даже ребенок) с ходу мог запомнить. Можно не по ...