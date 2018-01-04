Придумать название проекту (.com)

# 1 — $ 10

Необходимо придумать название англоязычному проекту и, соответственно, одноимённый свободный домен в зоне .com

Тематика проекта: криптовалюты, блокчейн, ICO.

Особенности проекта: многонаправленность, всё на одном сайте (новости криптовалют и блокчейн-технологий, обзоры ICO, календарь ICO, обзоры бирж для торговли криптовалютами)

Пример сайтов-конкурентов:

https://www.coindesk.com/

https://cryptopotato.com/

https://icodrops.com/

Домен должен быть звучным и запоминающимся. Проект рассчитан на англоязычную аудиторию, но и резать ухо русскоговрящему сегменту название не должно.

Название должно представлять собой свободный домен в зоне .com