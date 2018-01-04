Придумать название проекту (.com)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен36 заявок716 просмотров
#1$10

Необходимо придумать название англоязычному проекту и, соответственно, одноимённый свободный домен в зоне .com

Тематика проекта: криптовалюты, блокчейн, ICO.

Особенности проекта: многонаправленность, всё на одном сайте (новости криптовалют и блокчейн-технологий, обзоры ICO, календарь ICO, обзоры бирж для торговли криптовалютами)

Пример сайтов-конкурентов:

https://www.coindesk.com/

https://cryptopotato.com/

https://icodrops.com/

Домен должен быть звучным и запоминающимся. Проект рассчитан на англоязычную аудиторию, но и резать ухо русскоговрящему сегменту название не должно. 

Название должно представлять собой свободный домен в зоне .com

8 лет назад
guest_15094860743108
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Победитель конкурса

VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
9 часов назад
7 лет назад
#1
Виктория придумала отличное название для проекта и заслуженно одержала победу в конкурсе :)
Спасибо за конкурс, все отлично, всем рекомендую к сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
9 часов назад
7 лет назад
#1