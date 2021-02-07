Придумать название ресторана (на украинском языке). Ребрендинг

Существующий ресторан украинской кухни отправляется на ребрендинг.

Текущее название - "Гопачок".

Что нужно: модернизировать название, оставив прямую ассоциацию и желательно слово Гопачок, или его часть. Из названия должно быть понятно, что это обновленное заведение со старыми традициями. Аля "Гопачок перезагрузка". С другой стороны это должно быть современно и лаконично.

Целевая аудитория - городские жители и туристы

Возрастная категория: 25-40 и выше

Кухня: этническая и современная украинская