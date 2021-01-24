Придумать название пакетам услуг (конкурс)

Необходимо придумать название для сайта и торговой марки по продаже и установке памятников и надгробий из гранита. Нужно уникальное слово отсутствующее в рунете! Избитых "гранит, стелла, обелиск, ритуальное бюро, ангел, память" в сети и так ...
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Дано:
Юридическая фирма предлагает пакеты услуг .
Пакет 1: бесплатная удаленная консультация без рассмотрения документов.
Пакет 2: 1 час консультации. Подходит для частных лиц.
Пакет 3: 3 часа консультации. Для частных лиц и ИП. При открытии дела 10% скидка
Пакет 4: 6 часов консультации и сопровождения для фирм с наемными работниками. При открытии дела 15% скидка
Требуется: Придумать название каждому пакету услуг. Названия должны быть короткие: 2, максимум 3 слова.
Оплата- ВебМани
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