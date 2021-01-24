Придумать название пакетам услуг (конкурс)

$5
Нейминг и СлоганыЗакрыт2 заявки191 просмотр
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Дано:

Юридическая фирма предлагает пакеты услуг .

Пакет 1: бесплатная удаленная консультация без рассмотрения документов.

Пакет 2: 1 час консультации. Подходит для частных лиц.

Пакет 3: 3 часа консультации. Для частных лиц и ИП. При открытии дела 10% скидка

Пакет 4: 6 часов консультации и сопровождения для фирм с наемными работниками. При открытии дела 15% скидка

Требуется: Придумать название каждому пакету услуг. Названия должны быть короткие: 2, максимум 3 слова.

Оплата- ВебМани

3 года назад
isralaw14
45 летИзраиль
8 лет в сервисе
Был
год назад
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