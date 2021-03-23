Придумать название пакетам услуг

$5
Нейминг и СлоганыЗавершен33 заявки1489 просмотров
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#1$5

Дано:

Юридическая фирма предлагает пакеты услуг .

Пакет 1: бесплатная удаленная консультация без рассмотрения документов.

Пакет 2: 1 час консультации. Подходит для частных лиц.

Пакет 3: 3 часа консультации. Для частных лиц и ИП. При открытии дела 10% скидка

Пакет 4: 6 часов консультации и сопровождения для фирм с наемными работниками. При открытии дела 15% скидка

Требуется: Придумать название каждому пакету услуг. Названия должны быть короткие: 2, максимум 3 слова.

Оплата- ВебМани

3 года назад
isralaw14
45 летИзраиль
8 лет в сервисе
Был
год назад
Победитель конкурса
sofiye4ka
София 
23 годаУкраина
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#1
Отличная идея - креативно и аргументированно. Спасибо,
все супер)
Заявки фрилансеров
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sofiye4ka
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#1
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