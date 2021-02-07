Нейминг криптовалютного проекта

Нейминг и СлоганыЗакрыт5 заявок237 просмотров
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Необходимо разработать название для биржи по обмену криптовалют. Бриф в приложении.

3 года назад
anromanova
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
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