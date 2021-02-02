Придумать оригинальное название для стоматологической клиники

Здравствуйте. Есть [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.akspic]мобильное приложение[/url] с обоями для телефона. Приложение на андроид, но скоро будет и для ios. Нужно придумать название, которое будет легко запомнить. Желательно чтобы название было не очень длинным и передавало тематику приложения.