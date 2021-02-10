Придумать название для подкаста про преступность

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Нейминг и СлоганыЗакрыт54 заявки1288 просмотров
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Подкаст посвящен исследованию преступности с разных сторон.

Первый сезон посвящен беседам с преступниками (убийца, создатель амефетаминовой лаборатории и т.д.) и людьми, которые с ними работают (зам начальника уголовного розыска, судебный эксперт-психолог и т.д.).

Второй сезон будет посвящен исследованию феноменов в работе полицейских, тюрем и людей каким-либо образом причастных к теме преступности: женщины, ищущие мужей среди арестантов; выгорание полицейских; работа общественных организаций, направленная на адаптацию бывших арестантов в нормальную жизнь.

Подкаст ориентирован на людей, интересующихся тем, как устроена работа полиции, адвокатов, экспертов, а также тем, кто такие преступники. Не носит политического подтекста, не дает оценки поведения тех или иных людей, т.е. морализаторство не является целью и отсутствует.

Четких критериев названия нет, но было бы здорово, если бы оно отражало суть подкаста, изложенную в начале. Названия, ассоциативно отсылающие к сути допускаются.

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