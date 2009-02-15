Дорисовать элементы на фотографии

Нужно дорисовать элементы освещения на фотографии по образцу.

Есть образец невысокого качества и качественная фотография на которую надо нанести элементы согласно образцу, но более качественно. Всего будет 3-4 фотографии. 2 фото нужны уже завтра, остальные позже.

Образец в приложении (немного меньше оригинала).

Более подробно вышлю лично.Прикладывайте ссылки на образцы подобной работы.