Обработать фотографии.

Необходимы услуги по фотомонтажу эротических фото (изменение размера груди, бедер и т.п.) Подробности при переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В ЛС не писать.
Т.з. - в приложение.
Сроки - вчера.
По деньгам - очень бюджетно. проект для тех, кому мало отзывов и еще денег хотят при этом.
Пишите в проекте сроки и цены, чтобы я мог выбрать Вас без лишних вопросов.
Оплата - Wmz,Wmr,Yandex.
- Похожие заказы
- Обработка фотографий1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $6
Нужно обработать все фотографии (кроме самой верхней) с страницы http://www.fisher64.com/4kvalif.html То есть 16 фотографий. В этих фотографиях kval1.jpg, kval11.jpg убрать ненужный фон с низу. Крутым студиям нет смысла обращаться. Бюджет 6 долларов. Больше не будет.Завершен15 лет назад
- $100
Здравствуйте фрилансеры. Нужно обработать около ста фотографий мебели,тоесть нужно сделать максимально приглядные на вид фотки ,плюс сделать все одного размера (они пойдут на сайт каталог). в приложении пример таких фоток,кое где есть похуже ,кое где хорошие(для таких ...Завершен15 лет назад
Здравствуйте, необходимо отретушировать около 50 фотографий. Все фотографии разделены на 2 группы: 1) Лица азиатской внешности (монголоидная расса) 2) Темнокожие лица (негроидная расса) Обе группы делятся на мужской и женский пол, таким образом, чтобы из 25 фотографий в ...Обработка фотографий28 заявокЗакрыт15 лет назад
Привет всем! Необходимо пару фотографий переделать в рисованные (пример - заставки Дома2). Пример смотрите по ссылке: http://www.utzpk.ru/primer.jpg С предложениями обращайтесь в icq 999213. Спасибо за внимание!Обработка фотографий17 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Нужна ретушь с элементами: - Исправление контуров лица и фактуры кожи - Дорисовка макияжа и удлинение ресниц - Изменения тонального баланса и величины отражения/напудренности кожи - Имитация световых эффектов - Исправление экспозиций разноудаленных частей (если нужно) - Изменение фактуры фона ...Обработка фотографий69 заявокЗакрыт15 лет назад
Обрисовать авто. Смотрите вложение. Пожалуйста, срок и $.Завершен15 лет назад
Во вложении 4 фотографии изолированных авто. Необходимо их "перекрасить" в белый цвет. Хорошее фотографическое качество. Пожалуйста, укажите, точный срок и $.Закрыт15 лет назад
Нужен шаблон для создания коллажей, фотокомпозиций. Что из себя представляет: В результате на бумаге должно быть: центральная фотография вокруг нее - места для 4-7 фотографий. если фотографий вокруг центральной - семь, то размер последних поменьше, если пять, четыре или ...Обработка фотографий4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $5
Обработать фото и сделать плакат ко дню св.Валентина формат A3Обработка фотографий5 заявокЗакрыт15 лет назад