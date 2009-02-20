Обработать фотографии.

В ЛС не писать.

Т.з. - в приложение.

Сроки - вчера.

По деньгам - очень бюджетно. проект для тех, кому мало отзывов и еще денег хотят при этом.

Пишите в проекте сроки и цены, чтобы я мог выбрать Вас без лишних вопросов.

Оплата - Wmz,Wmr,Yandex.