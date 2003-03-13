Форматирование фотографий и картинок

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт41 заявка641 просмотр

Форматирование фотографий и картинок:

1. Привести все изображения под один формат и размер.

2. 3 из 4-х углов закруглить

3. Наложить водяной знак.

Изображений 150 - 300

Пишите стоимость и сколько сможете обрабатывать изображений в день/час.

14 лет назад
RCC_Ghost
Владимир 
42 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров