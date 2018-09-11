Фото на памятник. Будет нанесение на камень.

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт12 заявок258 просмотров

Повернуть лицо влева. Почистить фото и улучшить контрастность и четкость фото.

https://drive.google.com/file/d/1IjS49jBbcVHHMa12PIU3y8-GQyC1jW1w/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1PC0skQXqxl2WRtDgAUdLPjNA7TZgnAO1/view?usp=drivesdk

Выбирайте какое фото лучше.

7 лет назад
guest_15366344626529
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Alensi88
Алёна 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$2
2 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

Alensi88
Алёна 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад