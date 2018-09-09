Есть нечеткое фото сделанное на телефоне в зеркале. Нужно вырезать фигуру и поставить нормальный фон (например, рецепшн отеля). Фото примеров.
Обтравка фото
Нужно делать обтравку ювелирных изделий. Просто вырезать на белый фон, пером. На постоянной основе. Фото как пример.
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