Обтравка фото

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Закрыт104 заявки776 просмотров

Нужно делать обтравку ювелирных изделий. Просто вырезать на белый фон, пером. На постоянной основе. Фото как пример.

7 лет назад
TatiFest
Татьяна 
35 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров