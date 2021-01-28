Фото якіст

Нужно отредактировать фотографии (8 фоток, кроме одной)) - https://www.amazon.com/i-Rocks-Extended-Wireless-Keyboard-Non-Slip/dp/B08198NDBW/Требуется везде поменять английский текст на русский и пару цифр на 4ой фотке (текст есть), подставить принт карты мира вместо чёрного принта на все коврики на фотках ...