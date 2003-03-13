Фотомонтаж

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрытнет заявок138 просмотров

Nuzhno na stenu povesit bolshoj baner-plakat s nazvaniem moej firmi, ubrat okno, trubi, vi4istit steni, 4to bi ne bilo tam ni4ego 4ernogo i ne vigladelo kak v podvale snali. nuzhno sdelat 4to bi vigladelo vse professionalno i realesti4no, kak budto eto snali foto kameroj.

Srok 2 dna maksimum.

Vseh zainteresovannih proshu svazatsa 4erez skype. Nik - pmemory. Pisma sdes ne 4itaju.

16 лет назад
pmemory
M Ruslans 
43 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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