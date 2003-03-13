Требуется оформить симпатичный фото коллаж из картинок удачной рыбалки )), который в дальнейшем будет распечатан как фото размером 20х30 см (А4). К сожалению, никогда не знаешь какая рыбалка будет удачной и соответсвенно не ...
Фотомонтаж
Nuzhno na stenu povesit bolshoj baner-plakat s nazvaniem moej firmi, ubrat okno, trubi, vi4istit steni, 4to bi ne bilo tam ni4ego 4ernogo i ne vigladelo kak v podvale snali. nuzhno sdelat 4to bi vigladelo vse professionalno i realesti4no, kak budto eto snali foto kameroj.
Srok 2 dna maksimum.
Vseh zainteresovannih proshu svazatsa 4erez skype. Nik - pmemory. Pisma sdes ne 4itaju.
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