Необходимо обработать фотки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен22 заявки326 просмотров

Есть фотографии фасада здания, здание мягко сказать в плачевном состоянии. Необходимо его полностью реанимировать, чтобы здание было в отличной форме. Убрать 1 старый автомобиль + отреставрировать вывеску (отдельная фотография) и повесить эту вывеску на фасад здания. Убрать железную дверь (увидите фото, поймете). Всего 4 фото. Оплата 500 рублей. Если сможете меня убедить, что это стоит дороже, есть возможность увеличения бюджета.

16 лет назад
temon
Артём 
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
16 лет назад
$10
1 день
Анатолий сделал то, что нужно. Правильно понял задачу и оперативно ее выполнил.
Отлично поработали. Корректировки и замечания лаконичны и понятны. Заказчик своевременно оплатил работу.

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
16 лет назад