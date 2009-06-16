Обработать 1 фото с мобильника до норм качества

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен15 заявок320 просмотров

Почистить шум, убрать хреновый фон. Поправить свет. Цену пишите. Портфолио обязательно.

16 лет назад
stug40
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

nazar83
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$3
1 день
Фото обработано быстро и качественно. Однозначно рекомендую.

Заявки фрилансеров

nazar83
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад