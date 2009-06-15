Сделать белый фон - прозрачным

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  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен40 заявок657 просмотров

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Буду в понедельник в первой половине дня

[email protected]

16 лет назад
imedvedev
Иван 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранные исполнители

Gal4onok_sc
Галина 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад
$1
1 день
С заданием справились на отлично! Фотография обработана в срок, даже раньше. Следует подчеркнуть высокое мастерство и профессионализм Галины в этой области. Очень доволен работой, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Приятно работать с человеком, который ценит чужой труд. Настоятельно рекомендую к сотрудничеству!
monblank
Игорь 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$1
1 день
С заданием справились на отлично! Фотография обработана в срок, даже раньше. Следует подчеркнуть высокое мастерство Игоря в этой области. Очень доволен работой, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Задача простая, оплата во время.

Заявки фрилансеров

Gal4onok_sc
Галина 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад
monblank
Игорь 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад