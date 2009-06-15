Создание шаблонов виньеток, календарей, коллажей и пр. фотопродукции связанной со школьной тематикой для различных возврастных категорий. Пример классических альбомов представлен - http://www.forma-studio.com/pproduct.php Требования к макету: 1. Макет должен ...
Сделать белый фон - прозрачным
Картинка в приложении
Буду в понедельник в первой половине дня
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