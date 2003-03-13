Требуется уменьшить как можно больше картинку без потери качества, хотелось бы не более 100 кб (сейчас ~1.5 мб), т.к. она будет фоном сайта. И рационально ли это? Может есть какие-то другие варианты? И уменьшить ...
Изготовление шаблонов для выпускных альбомов
Создание шаблонов виньеток, календарей, коллажей и пр. фотопродукции связанной со школьной тематикой для различных возврастных категорий. Пример классических альбомов представлен - http://www.forma-studio.com/pproduct.php
Требования к макету:
1. Макет должен быть выполнен из качественного клип-арта и иметь четкую структуру с подписанными слоями в файле формата фотошоп.
2. Макет должен быть продуман относительно удобства работы с ним и возможности автоматизации сборки (элементы декора должны быть максимально сведены к минимальному количеству слоёв ...).
3. Для альбомов количество лиц на странице может быть 3-4 и 10-15.
4. Размеры макетов 154х214, 204х304.
5. Отступления от классических канонов только приветствуется.
6. Примеры работ присылайте на [email protected]
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