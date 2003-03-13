Изготовление шаблонов для выпускных альбомов

Создание шаблонов виньеток, календарей, коллажей и пр. фотопродукции связанной со школьной тематикой для различных возврастных категорий. Пример классических альбомов представлен - http://www.forma-studio.com/pproduct.php

Требования к макету:

1. Макет должен быть выполнен из качественного клип-арта и иметь четкую структуру с подписанными слоями в файле формата фотошоп.

2. Макет должен быть продуман относительно удобства работы с ним и возможности автоматизации сборки (элементы декора должны быть максимально сведены к минимальному количеству слоёв ...).

3. Для альбомов количество лиц на странице может быть 3-4 и 10-15.

4. Размеры макетов 154х214, 204х304.

5. Отступления от классических канонов только приветствуется.

6. Примеры работ присылайте на [email protected]