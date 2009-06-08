Отрисовать фотографию

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен6 заявок292 просмотра

Требуется обрисовать фото, точнее сказать по фото нарисовать портретик в стиле аниме на белом фоне в полный рост.

Оплата, после увиденного результата, сроки до вечера.

16 лет назад
Andreyka1984
Викторович 
41 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
46 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

MasterXL
56 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
16 лет назад
$50
1 день
Олег отлично справился с поставленной задачей, внес все корректировки, с заданием справился в срок. Большое спасибо, рекомендую.
Конкретное ТЗ, четкие корректировки, оплата незамедлительная. отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

MasterXL
56 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
16 лет назад