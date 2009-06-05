Доброго времени суток.

Надо обработать фотографию. Размеры: 3*4.

На фотографии требуется "подрезать" волосы до определенной длины и желательно, хотя не обязательно, "одеть" на человека пиджак. Работу требуется выполнить максимально быстро и качественно, чтобы не было заметно проведенной обработки фото.