Обработать фотографию

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен32 заявки458 просмотров

Доброго времени суток.

Надо обработать фотографию. Размеры: 3*4.

На фотографии требуется "подрезать" волосы до определенной длины и желательно, хотя не обязательно, "одеть" на человека пиджак. Работу требуется выполнить максимально быстро и качественно, чтобы не было заметно проведенной обработки фото.

16 лет назад
kolua
39 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

1rina
Ирина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
18 отзывов(-3)
16 лет назад
$10
1 день
Быстро и качество была выполнена работа по обработке фотографии. Все пожелания учтены. Рекомендую, как специалиста своего дела.
Хороший заказчик. Спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

1rina
Ирина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
18 отзывов(-3)
16 лет назад