Есть черно-белый рисунок. Надо задать ему определенные цвета. И кое-что дорисовать. Сохранить качество рисунка, и зделать его величиной приблизительно 700 КБ. Все просто!
Уменьшить размер (мб) картинки без потери качества
Требуется уменьшить как можно больше картинку без потери качества, хотелось бы не более 100 кб (сейчас ~1.5 мб), т.к. она будет фоном сайта. И рационально ли это? Может есть какие-то другие варианты?
И уменьшить только шапку.
Оба файла в приложении.
Выбранный исполнитель
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