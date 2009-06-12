Уменьшить размер (мб) картинки без потери качества

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок275 просмотров

Требуется уменьшить как можно больше картинку без потери качества, хотелось бы не более 100 кб (сейчас ~1.5 мб), т.к. она будет фоном сайта. И рационально ли это? Может есть какие-то другие варианты?

И уменьшить только шапку.

Оба файла в приложении.

16 лет назад
imedvedev
Иван 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

teamseo
40 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
Оксана прекрасно обработала фотографии, оперативно вносила поправки! Очень доволен работой! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Кажется только что создал проект, а работа уже выполнена! Очень быстро и качественно! Побольше бы таких фрилансеров!

Заявки фрилансеров

teamseo
40 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад