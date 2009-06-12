Уменьшить размер (мб) картинки без потери качества

Требуется уменьшить как можно больше картинку без потери качества, хотелось бы не более 100 кб (сейчас ~1.5 мб), т.к. она будет фоном сайта. И рационально ли это? Может есть какие-то другие варианты?

И уменьшить только шапку.

Оба файла в приложении.