Из черно-белой cделать цветную

Доброго времени суток. Надо обработать фотографию. Размеры: 3*4. На фотографии требуется "подрезать" волосы до определенной длины и желательно, хотя не обязательно, "одеть" на человека пиджак. Работу требуется выполнить максимально быстро и качественно, ...