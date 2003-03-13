Из черно-белой cделать цветную

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт54 заявки703 просмотра

Есть черно-белый рисунок. Надо задать ему определенные цвета. И кое-что дорисовать. Сохранить качество рисунка, и зделать его величиной приблизительно 700 КБ.

Все просто!

16 лет назад
Aequitas
Ivan Gubchik 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров