Обтравить фотографии

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Завершен57 заявок994 просмотра

Надо обтравить фотографии В шопе инструмент-Path

150 штук- диваны.

Ваши сроки и стоимость работ.

Диван должен быть с тенью. Образец + экшен дадим

Через час выложу исходник и как должно быть

В прилагаемом файле - работал "умелец". Надо лучше

16 лет назад
Platon
55 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

elya2
125 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$100
6 дней
Все замечательно и вовремя. Будем еще работать.
Заказчик ответственно относится к постановке задания и оплате работы. К исполнителю относится требовательно, но по делу. Приятно было работать с вами! Надеюсь на дальнейше сотрудничество.

Заявки фрилансеров

elya2
125 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
1 отзыв
16 лет назад