Подгон фото под нужный размер

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Завершен43 заявки547 просмотров

Нужно подогнать три фото под размер 170мм на 240мм 300 dpi

16 лет назад
lapochkin1
Антон 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Kirill_91
''Mascomp'' 
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
16 лет назад
$1
1 день
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Заявки фрилансеров

Kirill_91
''Mascomp'' 
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
16 лет назад