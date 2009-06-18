Есть фотографии фасада здания, здание мягко сказать в плачевном состоянии. Необходимо его полностью реанимировать, чтобы здание было в отличной форме. Убрать 1 старый автомобиль + отреставрировать вывеску (отдельная фотография) и повесить эту вывеску на фасад ...
Приват для RECO-company
Коррекция фото
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