Коррекция фото
Обработка фотографий
Добрый вечер, уважаемые фрилансеры.
Надо обработать 510 фотографий.
Суть - вырезать на белый фон коробочки, альбомы, наклейки.
+ немного сделать цветокорекцию.
+ подогнать под нужный размер.
65% материала - лёгкого;
35% требует лёгкой цветокорекции. ( выровнять свет+добавить яркости и живости цветам.)
Очень желательно из Киева. Так как хочется встретится оффлайн при работе.
Оплата - 300 грн.
Пример фото и пример того как должно быть - http://www.rapidshare.ru/1074054
http://upload.com.ua/get/900916734/
ОБЯЗАТЕЛЬНО СМОТРИМ ЭТИ ПРИМЕРЫ!!!!!
Просьба фрилансеров с завышенной самооценкой не беспокоить.
Контакт - только тут пока. Если понравится кандидатура - свяжусь лично сам.
Кто из Киева и готов- выполнить сразу пишем в аську.
Спасибо, жду предложений.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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