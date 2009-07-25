Обработка фотографий

Добрый вечер, уважаемые фрилансеры.

Надо обработать 510 фотографий.

Суть - вырезать на белый фон коробочки, альбомы, наклейки.

+ немного сделать цветокорекцию.

+ подогнать под нужный размер.

65% материала - лёгкого;

35% требует лёгкой цветокорекции. ( выровнять свет+добавить яркости и живости цветам.)

Очень желательно из Киева. Так как хочется встретится оффлайн при работе.

Оплата - 300 грн.

Пример фото и пример того как должно быть - http://www.rapidshare.ru/1074054

http://upload.com.ua/get/900916734/

ОБЯЗАТЕЛЬНО СМОТРИМ ЭТИ ПРИМЕРЫ!!!!!

Просьба фрилансеров с завышенной самооценкой не беспокоить.

Контакт - только тут пока. Если понравится кандидатура - свяжусь лично сам.

Кто из Киева и готов- выполнить сразу пишем в аську.

Спасибо, жду предложений.